Junior 19:30 bis 20:00 Jugendserie Grusel, Grauen, Gänsehaut Die Geschichte vom Geschmack der Angst USA 1994 Stereo Merken Frank erzählt die Geschichte von einem Koch und seinem Gourmet-Tempel, be- rühmt für seine exquisite Suppe. Dort bewirbt sich Reed um einen Job. Auf Dr. Vink, den Schöpfer der gefahrvollen Suppe, macht er einen furchtlosen Eindruck, und so wird er engagiert. Kein schlechter Job für Reed, bis er eines Tages Zeuge wird, wie Dr. Vink an die wichtigste Zutat seiner Suppe kommt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Aron Tager (Dr. Vink) Greg Haberny (Reed) Neve Campbell (Nonnie) Tracy Davis (Jersey) Jason Alisharan (Frank) Martin Walter (Paul) Ross Hull (Gary) Originaltitel: Are You Afraid Of the Dark? Regie: D. J. MacHale Drehbuch: Chloe Brown Kamera: Larry Lynn Musik: Jeff Fisher