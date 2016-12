Junior 10:25 bis 10:35 Trickserie Die Koala Brüder Mitzi hat das Kommando GB 2004 Stereo Merken Mitzi hilft Frank beim Bau einer Wippe. Als er ihr vorschreibt, was sie zu tun hat, wird sie sauer. Doch Frank lässt nicht mit sich reden. Deswegen überlegt Mitzi, selbstständig einen Abenteuerausflug in die Wüste zu organisieren. Archie und Ben wählt sie als ihre Begleiter aus. Doch die beiden haben an dem Ausflug wenig Spaß, weil Mitzi sie ständig herumkommandiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Koala Brothers Regie: Martin Pullenl, Timon Dowdeswel, Tobias Fouracre Drehbuch: Tammy Burnstock, David Johnson