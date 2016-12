Sky 1 03:35 bis 04:40 Dokusoap The Real L Word Blanke Nerven bei den Schwestern USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Whitney und Sara teilen die Neuigkeiten Saras Familie mit. Romi, die sich vernachlässigt fühlt, geht erneut eine Beziehung mit Kelsey ein. Cori und Kacy trauern über den Tod von Charlie, während Kiyomos Wiedersehen mit Ali schockierend romantisch ist. - In dieser Doku-Soap dreht sich alles um eine Gruppe lesbischer Frauen aus Los Angeles, die hart für ihren beruflichen und privaten Erfolg arbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Somer Bingham (Herself) Amanda Leigh Dunn (Herself) Romi Klinger (Herself) Whitney Mixter (Herself) Lauren Russell (Herself) Originaltitel: The Real L Word: Los Angeles Drehbuch: Ilene Chaiken Musik: Carly Robyn Green Altersempfehlung: ab 12