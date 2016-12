Sky 1 19:25 bis 19:50 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Aufstieg USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Facharzt, wie J.D. sich seit Kurzem nennen darf, steht er nun auf der gleichen Stufe wie Dr. Cox. Der kann das natürlich nicht akzeptieren und macht sich weiterhin bei jeder Gelegenheit über ihn lustig. Erst als J.D. es wagt, sich im Interesse eines Patienten mit Dr. Kelso anzulegen, erkennt Dr. Cox, dass er ihm Unrecht tut. Währenddessen will Carla unbedingt schwanger werden - ohne Erfolg. Kein Wunder, denn Turk mischt ihr heimlich die Antibabypille ins Essen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (The Janitor) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Nurse Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Bill Lawrence Drehbuch: Bill Lawrence Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12