Sky 1 13:20 bis 13:45 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Sinn für Humor USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Als Facharzt muss J.D. nun auch Assistenzärzte betreuen. Er nimmt sich vor, es völlig anders zu machen als Dr. Cox seinerzeit. Statt die Assistenten bei jeder Gelegenheit zu quälen, will er sich bei ihnen mit Humor beliebt machen. Als der Hausmeister ihn warnt, dass er sich so keinen Gefallen tut, will er das zunächst nicht glauben. Ein böser Fehler. Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (The Janitor) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Nurse Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Bill Lawrence Drehbuch: Bill Lawrence, Janae Bakken Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6