Goldstar TV 20:15 bis 21:30 Musik Daliah Lavi LIVE: C'est la vie D 2009 Stereo 16:9 2009 sagte Daliah Lavi der Bühne "adieu" und widmet sich seither am liebsten ihren Enkeln. GoldStar TV zeigt die Grand Dame des Schlagers noch einmal mit ihrem phänomenalen Abschiedskonzert aus der Alten Oper in Frankfurt. "C¿est la vie" war das passende Motto der Tour der Sängerin, deren Leben schon viel Spannendes bereithielt. Bevor sie in den 1970er Jahren ihren Durchbruch mit "Oh wann kommst du?" oder "Willst du mit mir gehn" hatte, spielte sie u.a. an der Seite von Lex Barker, Dean Martin und Kirk Douglas.