Kaum haben Edward und Bella wieder zueinander gefunden, ist ihr gemeinsames Glück schon wieder in Gefahr. Grund dafür ist Werwolf Jacob, der seine große Liebe Bella um keinen Preis aufgeben will und beschließt, um sie zu kämpfen. Mit seinen Unternehmungen, sie für sich zu gewinnen, stürzt er Bella in ein großes Liebes-Wirrwarr, ein Kuss zwischen den beiden scheint das Gefühls-Chaos perfekt zu machen. Empfindet sie etwa mehr für den attraktiven Werwolf, als sie sich eigentlich eingestehen will? Dabei war die Hochzeit mit Edward doch endlich beschlossene Sache. Aber nicht nur Bellas Liebesglück ist in Gefahr, nach einer Reihe mysteriöser Morde muss die junge Frau gar um ihr Leben fürchten, denn die blutrünstige Vampirin Victoria hat eine mächtige Vampir-Armee losgeschickt, sie zu töten. Die einzige Chance für Edward und Bella die als besonders stark und gefährlich geltende Rasse zu überlisten besteht darin, sich mit den verfeindeten Werwölfen gegen die lauernde Bedrohung zu verbünden. Aber wird Edward Jacob und seinen Clan auf seine Seite ziehen können?