Sky Emotion 20:15 bis 22:15 Drama Um Klassen besser USA 2012 16:9 Dolby Digital Weil ihre Tochter unter den miserablen Zuständen ihrer innerstädtischen Schule in Pittsburgh leidet, will die engagierte Mutter Jamie (Maggie Gyllenhaal) die Dinge ändern. Nach einigem Widerstand bekommt sie Unterstützung von Lehrerin Nona (Viola Davis). Gemeinsam kämpfen sie dafür, die Schule wieder in eine anständige Bildungseinrichtung zu verwandeln. - Inspirirendes Drama über zwei engagierte Frauen, die für die Zukunft ihrer Kinder alles geben. Schauspieler: Maggie Gyllenhaal (Jamie Fitzpatrick) Viola Davis (Nona Alberts) Holly Hunter (Evelyn Riske) Oscar Isaac (Michael Perry) Rosie Perez (Breena Harper) Ving Rhames (Thompson) Emily Alyn Lind (Malia Fitzpatrick) Originaltitel: Won't Back Down Regie: Daniel Barnz Drehbuch: Daniel Barnz, Brin Hill Kamera: Roman Osin Musik: Marcelo Zarvos