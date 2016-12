Discovery Channel 01:30 bis 02:15 Dokumentation Alaska: Am Rande der Zivilisation Alles anpacken! USA 2014 Stereo 16:9 Merken Wer als Selbstversorger in Alaska überleben will, muss nicht nur hart im Nehmen sein, sondern auch kräftig austeilen können. Keiner weiß das besser, als die Kilchers auf der Kenai-Halbinsel. Damit sich seine Frau gegen mögliche Bärenangriffe verteidigen kann, gibt Atz Lee ihr den dringend benötigten Schießunterricht - mit fatalen Folgen! Denn der Rückstoß des Gewehrs rammt seiner Angetrauten das Zielfernrohr mitten ins Gesicht. Zum Glück kommt Jane dabei im wahrsten Sinne des Wortes mit einem blauen Auge davon. Außerdem in dieser Folge: Otto rettet ein preisgekröntes Rindvieh aus einer misslichen Lage und Eivin arbeitet mit Hochdruck daran, eine weit entlegene Schutzhütte zu r In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaska: The Last Frontier Musik: Tony Morales Altersempfehlung: ab 12