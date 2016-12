Discovery Channel 07:00 bis 07:45 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Der Kraftakt USA 2011 Stereo 16:9 Merken Die Besatzung auf der "Kodiak" will es noch nicht wahr haben, doch die Männer stehen vor einem großen Problem: Einer der Kräne auf dem Boot ist defekt. Also bleibt den Krabbenfischern nichts anderes übrig, als die schweren Fangkörbe an Deck mit reiner Muskelkraft zu bewegen. Eine Schufterei sondergleichen, die nicht ohne Blessuren abläuft. Auf der "Cornelia Marie" kochen unterdessen die Emotionen hoch, da die Mannschaft weit hinter ihrem Soll zurückliegt. Josh und Jake, die Söhne des verstorbenen Captain Phil Harris, verlangen von ihrem Skipper eine Erklärung und schnelle Problemlösung. Doch Kapitän Derrick Ray ist es leid, sich ständig vor den beiden Greenhorns zu rechtfertigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch

