Nach der Dortmunder 1:2-Pleite in Frankfurt teilte BVB-Coach Thomas Tuchel ungewohnt scharf gegen seine Mannschaft aus. "Technisch, taktisch, mental und von der Bereitschaft her war unsere Leistung ein einziges Defizit", schimpfte der 43-Jährige. Die Schärfe dieser Kritik war überraschend. Und dass Tuchel sich selbst bei der Generalabrechnung außen vor ließ, dürfte bei seinem Team auch nicht besonders gut ankommen. Ganz anders reagierte sein Gladbacher Kollege André Schubert auf die nächste Enttäuschung. "Wir belohnen uns leider nicht für unseren Aufwand, das ist im Moment die Krux", sagte Schubert nach dem 1:1 gegen Hoffenheim. Moderation: Jessica Kastrop