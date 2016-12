Sky Bundesliga 06:00 bis 08:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Karlsruher SC - SpVgg Greuther Fürth, 15. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Tohuwabohu in Karlsruhe - nach dem 0:0 in Kaiserslautern konnte der KSC die Serie von drei Niederlagen zwar stoppen, aber die Diskussion um Trainer Tomas Oral und eine vorzeitige Entlassung nimmt weiter Fahrt auf. Vor allem nachdem Sportdirektor Jens Todt freigestellt wurde und sein Nachfolger Oliver Kreuzer in engem Kontakt mit Sturm-Graz-Trainer Franco Foda steht. Keine ideale Situation für eine professionelle Vorbereitung. Ein glückliches Händchen bewies Fürths neuer Coach Janos Radoki bei seiner Premiere gegen Bielefeld. Beim Stand von 1:1 wechselte er in der 77. Minute Zlatko Tripic ein. Der norwegische Mittelfeldspieler erzielte in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer und "freute sich tota In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

