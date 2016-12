Motorvision.TV 04:25 bis 04:55 Magazin Motorcycles BMW-Scooter C 600 Sport D 2012 Stereo 16:9 Merken Frühjahrserwachen bei Motorcycles: Die wichtigsten aktuellen Motorrad-Trends spüren wir auf einer der vielen Bike-Messen auf, der IMOT in München. Große Reise-Enduros, Maxi-Scooter und Vernunftbikes liegen voll im Trend, dazu die neuesten Versionen von Supersportlern. Daneben testen wir erstmals die brandneuen Maxi-Scooter von BMW. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Motorcycles