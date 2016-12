Motorvision.TV 22:45 bis 03:35 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series AAA 400 Drive for Autism, Dover International Speedway USA 2016 Stereo 16:9 Merken Die komplette Wiederholung des spektakulären zwölften Laufs der NASCAR Sprint Cup Series auf der Monster Mile von Dover. Regen am Dover-Track machte die Zeit-Qualifikation unmöglich und Kevin Harvick damit kampflos zum Polesetter des AAA 400 Drive for Autism. Der Stewart-Haas Pilot dominierte das Herbstrennen 2015 mit 355 Führungsrunden und ließ Jimmie Johnson keine Chance, auf dem Betonoval einen elften Sieg einzufahren. In der Happy Hour Practice lieferte Denny Hamlin die schnellste Zeit ab, verfolgt von Harvick, den Brusch-Brüdern und Martin Truex Junior. Das neue Low-Downforce Paket und die rutschige Betonoberfläche des Einmeilen-Ovals so In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series