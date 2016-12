Motorvision.TV 13:15 bis 13:40 Dokumentation Car History Land Rover D 2013 Stereo 16:9 Merken Robust, ehrlich, einfach, der Land Rover ist das Urgestein aller Geländewagen. 1948 gebaut als einfaches Auto für die britischen Farmer, wird der Land Rover schnell zum Exportschlager. Bereits zwei Jahre später wird er in über 70 Länder verkauft. Heute ist der Landy auf der ganzen Welt zu hause, ein Auto, mit dem man überall hin kommt, ein Alleskönner On- und Off-Road. Mit dem ersten Range Rover steigt die Marke Land Rover zum Nobelhersteller auf, ob Evoque, Discovery oder Freelander, alle fünf Modelle sind 'in'. Aber keiner ist so trendy wie der Landy. Car History zeigt die Geschichte des Eve In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car History