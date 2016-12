Sky Atlantic HD 01:00 bis 02:00 Krimiserie Romanzo Criminale - Der Pate von Rom I 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Rom, 1981: Nach dem Aufstieg der "Banda della Magliana" zur mächtigsten Gang Roms droht der kriminellen Organisation das Ende. Der Anführer Pietro "der Libanese" Proietti (Francesco Montanari) wurde von Unbekannten erschossen. Puma (Ivano De Matteo) will Freddo (Vinicio Marchioni) überzeugen, aus der Bande auszusteigen, doch der will um jeden Preis erst den Mörder des "Libanesen" ausfindig machen. - Von Sky Italia ("Gomorrha") produzierte, schonungslose Gangsterserie nach der wahren Geschichte der "Banda della Magliana". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marco Bocci (Detective Scialoja) Giorgio Caputo (Ricotta) Emanuele Cerman (Beato Porco) Orlando Cinque (Trentadenari) Emiliano Coltorti (Il Nero) Dario D'Ambrosi (Inspector Canton) Riccardo De Filippis (Scrocchiazeppi) Originaltitel: Romanzo criminale - La serie Regie: Stefano Sollima Drehbuch: Daniele Cesarano, Barbara Petronio, Leonardo Valenti Musik: Pasquale Catalano Altersempfehlung: ab 16