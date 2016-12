Sky Atlantic HD 22:00 bis 23:00 Serien Rectify A House Divided USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Daniel (Aden Young) lebt bereits einige Monate im New Canaan Project, einer Wohngruppe für ehemalige Häftlinge in Nashville. Trotzdem gewöhnt er sich nur schwer an sein neues Leben. Er sucht Rat bei Gruppenleiter Avery (Scott Lawrence) - was zu einer überraschenden persönlichen Enthüllung führt. Zudem macht Daniel die Eintönigkeit seines neuen Jobs als Lagerarbeiter zu schaffen. Bis er neue Bekannte und eine neue Gemeinschaft in einer Künstlerkooperative findet. - Die finale Staffel der aufwühlenden Thriller-Dramaserie über einen Exhäftling, der das Leben wieder lernen muss. Kreiert von "Deadwood"-Star Ray McKinnon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Abigail Spencer (Amantha Holden) Aden Young (Daniel Holden) Clayne Crawford (Ted Talbot Jr.) J. Smith-Cameron (Janet Talbot) Adelaide Clemens (Tawney Talbot) Anja Akstin (Brittany) Luke Kirby (Jon Stern) Originaltitel: Rectify Regie: Romeo Tirone, Stephen Gyllenhaal, David Lowery Drehbuch: Chad Feehan Altersempfehlung: ab 12