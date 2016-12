Sky Atlantic HD 15:55 bis 16:55 Fantasyserie Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Der Berg und die Viper USA, GB 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ganz Königsmund erwartet das Duell zwischen Oberyn Martell (Pedro Pascal) und dem furchterregenden Gregor Clegane alias "Der Berg" (Hafthor Julius Bjornsson), das das Schicksal des vermeintlichen Königsmörders Tyrion Lannister (Peter Dinklage) entscheiden soll. Unterdessen muss sich auch Petyr Baelish alias "Kleinfinger" (Aidan Gillen) für seine Taten verantworten, als er sich auf der Eyrie neben Sansa Stark (Sophie Turner) Fragen zum Tod von Lysa Arryn (Kate Dickie) stellen muss. - Das gefeierte, preisgekrönte Fantasyserien-Event über blutige Machtkämpfe der Königshäuser des Kontinents Westeros. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lena Headey (Cersei Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Iain Glen (Ser Jorah Mormont) Sophie Turner (Sansa Stark) Alfie Allen (Theon Greyjoy) Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Nikolaj Waldau (Jaime Lennister) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Alex Graves Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Anette Haellmigk Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16