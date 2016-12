Sky Atlantic HD 13:05 bis 14:20 Serien Six Feet Under - Gestorben wird immer Alle Warten USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Brenda (Rachel Griffiths) bringt ein Mädchen auf die Welt. Es kämpft um sein Leben. David (Michael C. Hall) kämpft derweil mit seinen Ängsten. Ruth (Frances Conroy) verliert nach Nates Tod noch mehr Menschen, die ihr nahe stehen. Federico will endlich seinen Traum verwirklichen. Und Claire (Lauren Ambrose) will in New York ein neues Leben anfangen. Doch es kommt anders, als sie denkt. - Das bewegende Finale der preisgekrönten Serie um eine ungewöhnliche Bestatterfamilie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Nate Fisher) Michael C. Hall (David Fisher) Frances Conroy (Ruth Fisher) Lauren Ambrose (Claire Fisher) Richard Jenkins (Nate Fisher Sr.) Mathew St Patrick (Officer Keith Charles) Mathew St. Patrick (Officer Keith Charles) Originaltitel: Six Feet Under Regie: Alan Ball Drehbuch: Alan Ball, Alan Ball Kamera: Rob Sweeney Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12