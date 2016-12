Sky Atlantic HD 10:00 bis 11:00 Serien Big Love Vertreibung USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Die erbitterte Fehde zwischen Bill (Bill Paxton) und seinem Schwiegervater, dem selbsternannten Propheten und Ex-Sektenführer Roman, dauert an. Derweil plant er, eine kostspielige Werbekampagne für seinen Baumarkt zu starten. Unterdessen erfährt Bills Hauptfrau Barb (Jeanne Tripplehorn) vom riesigen Schuldenberg der Nebenfrau Nicki (Chloë Sevigny). - Preisgekrönte, humorvolle Serie, die Einblick in den Familienalltag eines Polygamisten gibt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bill Paxton (Bill Henrickson) Jeanne Tripplehorn (Barb Henrickson) Chloë Sevigny (Nicolette Grant) Ginnifer Goodwin (Margene Heffman) Amanda Seyfried (Sarah Henrickson) Douglas Smith (Ben Henrickson) Shawn Doyle (Joey Henrickson) Originaltitel: Big Love Regie: Michael Spiller Drehbuch: Mimi Friedman, Jeanette Collins Musik: Mark Mothersbaugh Altersempfehlung: ab 12