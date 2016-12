Sky Atlantic HD 07:00 bis 08:00 Krimiserie The Wire Neue Fälle, alte Freunde USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Ziggys (James Ransone) Versuch, sich im Drogenhandel zu etablieren, scheitert kläglich. Sein Cousin Nick (Pablo Schreiber) beweist mehr Geschäftssinn: Er schlägt Ziggy vor, im Auftrag des Griechen einige Container mit Chemikalien zu stehlen. Für Daniels' (Lance Reddick) Einheit sieht es derweil nicht gut aus. Frank Sobotka (Chris Bauer) und seinen Kollegen von der Hafenarbeiter-Gewerkschaft ist nichts nachzuweisen. - Innovativer, preisgekrönter Krimiserienhit um den knallharten Kampf gegen das Verbrechen in Baltimore. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic West (Jimmy McNulty) Clarke Peters (Lester Freamon) Sonja Sohn (Kima Greggs) Idris Elba (Stringer Bell) Wood Harris (Avon Barksdale) Chris Bauer (Frank Sobotka) Paul Ben-Victor (Spiros 'Vondas' Vondopoulos) Originaltitel: The Wire Regie: Steve Shill Drehbuch: David Simon, Edward J. Burns, Joy Kecken, Rafael Álvarez Kamera: Uta Briesewitz Altersempfehlung: ab 12

