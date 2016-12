Sky Krimi 19:25 bis 20:15 Krimiserie R.I.S. - Die Sprache der Toten Stille Wasser D 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Grillparty einer Clique am See findet ein jähes Ende, als im Wasser eine Leiche auftaucht. Bei dem Toten handelt es sich um den Softwareunternehmer Bernd Zeller, der sich als Innovator und Wohltäter einen Namen gemacht hat. Hämatome an seinem Kopf weisen darauf hin, dass er mit zwei harten Gegenständen geschlagen wurde - Todesursache war aber Ertrinken. Zeller ist bereits seit drei Tagen tot ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julian Weigend (Philip Jacobi) Hansa Czypionka (Paul Schneider) Tillbert Strahl-Schäfer (Timo Braun) Proschat Madani (Judith Karimi) Jana Klinge (Marie Severin) Denis Petkovic (Benno Wilms) Mathis Künzler (Marcus Heuser) Originaltitel: R.I.S. - Die Sprache der Toten Regie: Florian Froschmayer Drehbuch: Ulf Tschauder Kamera: Roman Nowocien Musik: Curt Cress Altersempfehlung: ab 16