BonGusto 20:15 bis 20:45 Unterhaltung Bill's Kitchen - Ein Australier in London Manche mögen es scharf! GB 2013 Während der Fashion-Week ist es in London am aufregendsten! So auch für Bill, wenn er für einige seiner Lieblingsdesigner und Gefolge auf deren After-Show-Party kochen darf. Gewürze und Originalität bestimmen Bills Partyessen - vor allem seine knusprigen "Quinoa-Fritters" mit der "Rote-Augen-Mayo" sind bei diesem anspruchsvollen Publikum der Hit! Originaltitel: Bill?s Kitchen: Notting Hill