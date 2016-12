MGM 06:05 bis 07:50 Familienfilm Rich in Love USA 1992 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach 27 Ehejahren macht sich Helen (Jill Clayburgh) davon, um ein neues Leben zu beginnen. Ihr Mann Warren (Albert Finney) ist untröstlich. Und Helens 17-jährige Tochter Lucille (Kathryn Erbe) muss sich nun um den Haushalt kümmern. Dann kreuzt ihre schwangere Schwester samt Ehemann (Kyle MacLachlan) auf. Von ihr erfährt Lucille so manche Wahrheit über sich und ihre Mutter. - Subtiles Familiendrama vom Regisseur von "Miss Daisy und ihr Chauffeur". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Albert Finney (Warren Odom) Kyle MacLachlan (Billy McQueen) Jill Clayburgh (Helen Odom) Kathryn Erbe (Lucille Odom) Piper Laurie (Vera Delmage) Ethan Hawke (Wayne Frobiness) Suzy Amis (Rae Odom) Originaltitel: Rich in Love Regie: Bruce Beresford Drehbuch: Alfred Uhry Kamera: Peter James Musik: Georges Delerue

