Tele 5 03:15 bis 05:25 Drama Dancer in the Dark E, ARG, DK, D, NL, I, USA, GB, F, S, FIN, ISL, N 2000 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die erblindende Selma liebt Filmmusicals über alles. In deren Welt flüchtet sie sich vor der harschen Realität: Sie arbeitet mehrere Schichten in einer Fabrik, um genügend Geld für die Augenoperation ihres Sohnes zusammen zu kratzen. Als ihr eigentlich sympathischer Nachbar ihre Ersparnisse klaut, sieht sie sich zum Äußersten gezwungen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Björk (Selma Jezkova) Catherine Deneuve (Kathy) David Morse (Bill Houston) Peter Stormare (Jeff) Joel Grey (Oldrich Novy) Cara Seymour (Linda Houston) Jean-Marc Barr (Norman) Originaltitel: Dancer in the Dark Regie: Lars von Trier Drehbuch: Lars von Trier Kamera: Robby Muller Musik: Björk