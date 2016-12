Tele 5 00:20 bis 01:45 Horrorfilm We are still here - Haus des Grauens USA 2015 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Tod ihres Sohnes suchen Paul und Anne Sacchetti Ablenkung, indem sie umziehen von der Stadt aufs Land in ein altehrwürdiges Herrenhaus im Staate New York. Wo früher einmal unschöne Dinge vorgingen, wie ihnen die freundlichen Nachbarn mitteilen, die ziemlich bald auf ihrer Schwelle auftauchen. Bald häufen sich unerklärliche Phänomene im Hause der Sacchettis, worauf diese die Hilfe eines in okkultistischen Dingen bewanderten befreundeten Pärchens suchen. Unterdessen verhält sich die Dorfbevölkerung zunehmend feindselig. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Barbara Crampton (Anne Sacchetti) Andrew Sensenig (Paul Sacchetti) Lisa Marie (May Lewis) Larry Fessenden (Jacob Lewis) Monte Markham (Dave McCabe) Susan Gibney (Maddie) Michael Patrick Nicholson (Harry Lewis) Originaltitel: We Are Still Here Regie: Ted Geoghegan Drehbuch: Ted Geoghegan Kamera: Karim Hussain Musik: Wojciech Golczewski Altersempfehlung: ab 16