Sky Nostalgie 19:20 bis 20:15 Serien High Chaparral Das Fest fiel aus USA 1970 Buck will den Unabhängigkeitstag in der Stadt Spokes feiern. Dort wird er in eine Schießerei verwickelt. In Notwehr erschießt er den Sohn des einflussreichen China Pierce. Die Bewohner der Stadt geraten in Panik, weil sie befürchten, dass Pierce sich nicht nur an Buck, sondern gleich an der ganzen Stadt rächen wird. Schauspieler: Leif Erickson ("Big" John Cannon) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Linda Cristal (Victoria Cannon) Henry Darrow (Manolito) Robert Anderson (Ben Thompson) E.J. André (Jones) Walter Barnes (Bartender) Originaltitel: The High Chaparral Regie: William Wiard Drehbuch: Ron Bishop Kamera: Harkness Smith Musik: Harry Sukman, David Rose Altersempfehlung: ab 12