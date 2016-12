Sky Nostalgie 15:45 bis 17:25 Drama Kirmes D 1960 SW 20 40 60 80 100 Merken Auf dem dörflichen Kirmesplatz in einem Eifeldorf wird 15 Jahre nach dem Krieg ein Skelett gefunden. Es weckt Erinnerungen an die letzten Kriegstage. Damals suchte der junge Deserteur Robert (Götz George) Zuflucht bei seinen Eltern. Aus Angst vor dem Ortsgruppenleiter wagte es niemand, ihm zu helfen. - Engagierter Film zum Thema Zivilcourage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juliette Mayniel (Annette) Götz George (Robert Mertens) Hans Mahnke (Paul Mertens) Wolfgang Reichmann (Georg Hölchert) Manja Behrens (Martha Mertens) Fritz Schmiedel (Pfarrer) Erica Schramm (Eva Schumann) Originaltitel: Kirmes Regie: Wolfgang Staudte Drehbuch: Wolfgang Staudte Kamera: Georg Krause Musik: Werner Pohl Altersempfehlung: ab 18