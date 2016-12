Heimatkanal 01:00 bis 01:45 Serien Tierarzt Dr. Engel Premiere D 1998-1999 Stereo 16:9 Merken Sebastian Engel kann die Scheidung seiner Eltern nicht verkraften und nimmt Medikamente ein. Beschämt begreifen Quirin und Angelika, warum ihr Sohn das getan hat. Der Termin beim Familiengericht ist nicht mehr so wichtig. Dr. Polenz versucht alles, Sebastian zu retten. Ihr wird auch klar, dass diese Familie zusammengehört. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Dr. Quirin Engel) Susanne Czepl (Angelika Engel) Veronika Fitz (Gerlinde Schneider) Hans Brenner (Joseph Hallhuber) Carin C. Tietze (Dr. Ann-Marie Polenz) Conny Glogger (Marlies Goll) Gregor Bloéb (Jaco) Originaltitel: Tierarzt Dr. Engel Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Rainer Lauter Musik: Curt Cress, Chris Weller