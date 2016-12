Heimatkanal 21:45 bis 23:15 Musikfilm Der weiße Traum D 1943 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die begabte junge Liesl (Olly Holzmann), hat endlich ihre erste große Rolle am Theater bekommen. Doch kurz vor der Premiere setzt der Theaterinhaber das gesamte Ensemble auf die Straße. Ausstattungschef Ernst Eder (Wolf Albach-Retty) sieht nur noch eine Chance, um die Premiere zu retten: Er verlegt seine Revue kurzerhand aufs Eis... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Olly Holzmann (Liesel Strolz) Wolf Albach-Retty (Ernst Eder) Lotte Lang (Lu) Hans Olden (Schmoller) Georg Lorenz (Franz) Fritz Imhoff (Bertram) Oskar Sima (Josef Wildner) Originaltitel: The White Dream Regie: Géza von Cziffra Drehbuch: Géza von Cziffra Kamera: Hans Schneeberger, Sepp Ketterer Musik: Anton Profes