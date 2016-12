Heimatkanal 19:25 bis 20:15 Familiensaga Forsthaus Falkenau Frauenpower D 2003 Stereo Merken Förster Rombach führt eine Schulung für die Waldarbeiter durch. Doch das Interesse für neue Entwicklungen ist nicht groß. Sie halten lieber an alten Methoden fest. Ganz anders ist es bei einigen Frauen aus Küblach, die bei Martin einen Lehrgang in Sachen Fällarbeiten machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Bruni Löbel (Oma Herta) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Michael Wolf (Markus) Nicole Schmid (Rica) Sascha Hornig (Florian Michael Rombach) Dennis Hornig (Florian Michael Rombach) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Drost Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Wolfgang Mayer Musik: Martin Böttcher, Bernhard Zeller