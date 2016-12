Heimatkanal 06:55 bis 08:25 Komödie Ein Engel auf Erden D, F 1959 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im schönen Nizza nimmt ein Schutzengel Mädchengestalt an, um einen Rennfahrer vor einer unglücklichen Ehe zu bewahren und auf den richtigen Weg zu geleiten. Jean-Paul Belmondo ist hier in seiner ersten und Romy Schneider in einer Doppelrolle zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Romy Schneider (Stewardess/Schutzengel) Henri Vidal (Pierre Chaillot) Michèle Mercier (Augusta de Munchenberg) Jean-Paul Belmondo (Michel) Margarete Haagen (Oberengel) Erika von Thellmann (Tante der Prinzessin) Ernst Waldow (Corelli) Originaltitel: Ein Engel auf Erden Regie: Géza von Radványi Drehbuch: René Barjavel, Géza von Radványi Kamera: Roger Hubert Musik: Gerhard Becker Altersempfehlung: ab 12

