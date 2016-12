RTL II 23:15 bis 01:10 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Marco (43) und Ramona (27) die Familien D 2015 16:9 HDTV Merken Marco (43) wäre gerne als Sänger auf den Bühnen dieser Welt zuhause. Bisher hat sich dieser Traum jedoch noch nicht erfüllt - aber aufgeben kommt für Marco nicht in Frage. Sein Partner Joachim (51) unterstützt ihn bei seinem Vorhaben, nur im Haushalt packt er nicht so gerne mit an. Komplettiert wird das Paar durch die beiden Kater Jimmy und Timmy, die noch als Kinderersatz dienen. Doch das soll sich bald ändern, denn Marco und Joachim wünschen sich nichts sehnlicher als ein Kind. Die ersten Pläne für ein Kinderzimmer haben sie auch schon geschmiedet... Ramona (27) lebt mit Ehemann Frederik (22) und den beiden Kindern Maya (2) und Noah (6 Monate) in einer Vier-Zimmer-Wohnung. Ramona hat als Hausfrau und Mutter alles im Griff und ist wahnsinnig stolz auf ihren Frederik, der sich fleißig seinem Studium widmet. Bei Ramona und Frederik herrscht die traditionelle Rollenverteilung und so ist die 27-Jährige allein für Haushalt und Kindererziehung zuständig. Jetzt tauschen der chaotische Marco und die traditionelle Ramona für einige Tage die Familien. Auf alle Beteiligten wartet eine aufregende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch