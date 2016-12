RTL II 21:15 bis 23:15 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Heike (59) und Nicki (31) die Familien D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Aus dem schönen Sachsen stammt die selbsternannte Beauty-Queen Heike (59). Samt Freundin Undine (60) nimmt sie am Frauentausch-Experiment teil. Die 59-jährige Sachbearbeiterin ist eine richtige Großstadttussi - High Heels, Makeup und sexy Outfits bestimmen ihr Leben. Alles andere ist inakzeptabel. "Bauerntrampel" oder "Landeier" gehen ihrer Meinung nach gar nicht! Frau muss Frau sein und sich möglichst aufreizend kleiden. Und weil der Stoffwechsel mit 59 nicht mehr so wie mit 20 funktioniert, gibt es morgens ein Knäckebrot und mittags einen Salat - das war es. Wer schön sein will, muss eben leiden und da muss jetzt auch Heikes Rivalin durch. Und hier kommt ihre Konkurrenz: Nicki aus dem schönen Österreich. Die 31-jährige Hausfrau nimmt mit ihrer ganzen Familie am Frauentausch teil. Dazu gehören Vater Peter (54), seine Lebensgefährtin Manuela (33), sowie Nickis Nachwuchs, die siebenjährige Laura und die vier Monate alte Melina. In der Steiermark wird gerockt, die Tattoo-Fans sind richtige Naturliebhaber. Ob Motorrad fahren in den Bergen, Pilze suchen im Wald oder Nickis besonderes Hobby: Boxen! Eine typische Tussi ist die 31-jährige Mutter überhaupt nicht und solche Frauen werden es auch ziemlich schwer haben, wenn es um die Bewältigung von Nickis Alltagsaufgaben geht. Nicht nur die beiden Kids halten sie auf Trab, sondern auch die drei Hundewelpen, die ihr neues Zuhause bei der Familie gefunden haben. Dazu braucht sie natürlich Kraft und die holt sich Nicki bei deftiger steierischer Küche. Frisch und kohlenhydratreich - so schmeckt es der Familie. Mal sehen, ob Nahrungsfeind Heike mit Salat und Co. die Axt beim Holz hacken überhaupt noch halten kann... Tussi trifft auf Natur, Landleben auf Stadt. Ein Frauentausch, der die Teilnehmerinnen an ihre Grenzen treibt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch