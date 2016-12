RTL II 20:15 bis 21:15 Show Die Kochprofis - Einsatz am Herd Hotel Königshof in Bodenmais D 2016 16:9 HDTV Merken Mitten im beschaulichen Bayerischen Wald kämpfen das Mutter-Sohn-Gespann Hildegard (63) und Reinhard (34) im "Hotel Königshof" um jeden Gast. Obwohl das Örtchen Bodenmais ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen ist, bleiben seit längerem sowohl das Hotel, als auch das dazugehörige Restaurant die meiste Zeit leer. Für Hildegard ist das völlig unverständlich, schließlich war das "Hotel Königshof" vor 40 Jahren das Modernste, was Bodenmais zu bieten hatte. Verzweifelt auf der Suche nach neuen Gästen springt die gelernte Hotelfachfrau von Trend zu Trend, um ihr Lebenswerk zu retten, das fast unverändert im Charme der 70er-Jahre erstrahlt. Auch das Essen ist da keine Ausnahme, Reinhards Speisekarte ist voller Tiefkühlware und in der Vergangenheit stehen geblieben. Der gelernte Koch kommt mit dem Druck in der Küche kaum noch zurecht, doch bevor er seine Mutter im Stich lässt, kämpft er auf Kosten seiner Gesundheit weiter. Die Überforderung wächst auf allen Seiten und nun stehen die Beiden kurz davor, ihr geliebtes Hotel zu verlieren. Haben die Kochprofis Andi Schweiger, Frank Oehler und Ole Plogstedt eine zündende Idee, um das "Hotel Königshof" vor dem Aus zu retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Kochprofis - Einsatz am Herd