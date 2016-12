RTL II 16:00 bis 17:00 Dokusoap Die Straßencops West - Jugend im Visier Falschgeld im Bordell / Kinder beim Kabelklau erwischt D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Bennys Herz rast. Doch das liegt nicht etwa daran, dass sich der 16-Jährige im plüschigen Ambiente eines Freudenhauses befindet, sondern eher an der Anwesenheit der Polizei eben dort. Es geht um Falschgeld, mit dem man Benny im Bordell erwischt hat. Doch der Jugendliche weist jede Schuld weit von sich. Nicht er habe die Blüten in Umlauf gebracht, sondern sein Kumpel und Arbeitskollege Felix (17). Wer von beiden sagt die Wahrheit? Und was weiß Bennys Vater, bei dem die Jungs beschäftigt sind? Auch das zweite Team der Straßencops weiß nicht, was es glauben soll: Auf einer Baustelle wurden drei Täter dingfest gemacht, die gerade dabei waren, Kupferkabel zu entwenden, nachdem sie die Bauarbeiter in der Toilette eingesperrt hatten. Allerdings handelt es sich bei den Dieben nicht um abgebrühte Kriminelle, sondern um elternlose Kinder. Kinder, die bei Pflegeeltern leben. Was haben diese mit der ganzen Sache zu tun? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Straßencops West - Jugend im Visier