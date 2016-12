RTL II 09:00 bis 11:00 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Vanessa (22) und Jana (19) die Familien D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Die 22-jährige Vanessa lebt mit ihrem Mann Ricardo (28) und dem gemeinsamen Söhnchen Dwayne Maddox (10 Wochen) in einer kleinen Gemeinde. Als Ricardo Vanessa das erste Mal sah, wusste er, dass die schöne Blondine eines Tages zu ihm gehören würde. Nun sind die beiden glücklich und führen aus ihrer Sicht das perfekte Leben. Neben Haushalt und Familie hat Vanessa aber noch ein paar andere Hobbys, die sie natürlich nicht vernachlässigt. Sie geht mehrmals die Woche ins Fitnessstudio, um ihre Schwangerschaftspfunde loszuwerden. Ihr toller Körper soll natürlich auch präsentiert werden und wie geht das besser, als sich regelmäßig bei einem Fotografen ablichten zu lassen? In Schleswig-Holstein wohnt ebenfalls eine Jungmutter, die mit ihrer Familie am Frauentausch-Experiment teilnehmen möchte. Die 19-jährige Jana lebt mit Mann Julian (21) und den beiden gemeinsamen Kindern Emma (4) und Linus (3) in einer Vier-Zimmer-Wohnung. Jana ist gar nicht zufrieden mit ihrem Leben. Obwohl Julian täglich einer Arbeit nachgeht und Geld nach Hause bringt, wünscht sie sich mehr Unterstützung im Haushalt und bei der Kindererziehung. In ihrem Körper fühlt sie sich seit den Schwangerschaften auch nicht mehr wohl. Jana lässt sich gehen. Das stört auch ihren Mann Julian, denn der würde seine Herzensdame gerne mal wieder anders sehen, als nur im Schlabberpulli und in weiten Hosen. Vielleicht kann ihr der Frauentausch helfen und sie wieder motivieren. Jetzt tauschen die motivierte Vanessa und die elanlose Jana für einige Tage die Familien. Auf alle Beteiligten wartet eine aufregende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch