RTL II 06:55 bis 07:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Freikörperkampf / Der jute Rolf D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Rosi macht sich große Sorgen um ihre kleine Enkelin Tilly. Seit ihre Tochter Betina wegen ihres neuen Freundes Sven in eine Nudisten-Kommune gezogen ist, meint Rosi Veränderungen im Verhalten ihrer Enkeltochter zu bemerken. Deswegen sollen sich Sandy Winterfeld und Milan Djuric genauer umsehen. Doch zuvor müssen die Privatdetektive eine wichtige Frage klären: Wer soll als Nacktermittler ins FKK-Camp eingeschleust werden? Später machen sich Giulia Peroni und Thomas Berg zu ihrem nächsten Einsatz auf. Dem Leiter eines Jugendcafés wird vorgeworfen, dass dort Drogen verkauft worden seien. Einige Eltern sammeln jetzt sogar Unterschriften, damit das Café geschlossen wird. Rolf, der Leiter, ist sich aber sicher, dass "seine Kids" so etwas nie machen würden. Die Privatdetektive sollen beweisen, dass der Drogendealer von außerhalb kommt. Schon bald haben die Detektive eine Spur, doch die gefällt Jugendcafé-Leiter Rolf gar nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

