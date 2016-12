SWR 22:00 bis 22:45 Magazin odysso - Wissen im SWR Drohnen - Fluch oder Segen? D 2016 2016-12-08 05:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Drohnen, Multicopter, unbemannte Flugzeuge - seltsam anmutende Technik erobert den Himmel über den Köpfen. Nicht jeden begeistert das und die Flugsicherung schlägt Alarm. Ob als bloßes Kameraspielzeug von Technikfans, als modernes Kartierungssystem in der Umweltforschung oder Paketdienst aus der Luft, die Einsatzgebiete für die neue Technik sind vielfältig, aber die Auswirkungen von Drohnen auf die Sicherheit und Privatsphäre sind kaum geregelt. "odysso" beleuchtet die Risiken und Chancen der neuen Technik. So zeigt die Sendung die Entwicklung der weltweit ersten Personendrohne, die schon bald Menschen durch die Lüfte transportieren soll und fragt nach, wie die Ausbildung hin zum Drohnenführerschein geregelt ist. Außerdem: Wie wirkt sich die Ausbringung von Pestiziden in Weinbau und Landwirtschaft mittels Drohnen auf die Natur aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!