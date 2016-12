SWR 07:20 bis 07:30 Bildungsprogramm Hefte, Bücher, Klopapier - Wie viel Wald steckt in unserem Papier? D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Jeder Deutsche verbraucht im Jahr etwa 240 Kilogramm Papier, eine riesige Menge! Wenn man das auf alle 80 Millionen Deutsche hochrechnet, kommt man auf einen unvorstellbar großen Berg. Und um Papier herzustellen, braucht man bekanntlich Holz. Doch müssen deshalb komplette Wälder gefällt werden? Um das herauszufinden, besucht der Moderator eine Papierfabrik und trifft einen Umweltexperten. Gemeinsam mit einer Schulklasse macht er außerdem ein Experiment: Würde man eigentlich auch ganz ohne Papier auskommen? Schnell wird klar: So einfach ist das nicht ... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hefte, Bücher, Klopapier - Wie viel Wald steckt in unserem Papier?

