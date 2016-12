VOX 09:50 bis 10:50 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Chaos im Kiosk - ein ums andere Mal wird in den Kiosk von Aylin und Taskin Kaya eingebrochen. Die Verdächtigen sind schnell klar: Eigentlich kommen für die Taten nur Maik oder Dennis Bott in Frage, ein zwielichtiges Zwillingspärchen, das sich oft in der Nähe des Kiosks herumtreibt. Doch trotz Zeugenaussagen, DNA-Spuren und sogar Geständnissen, ist keinem der Brüder etwas nachzuweisen. Ist Dennis und Maik Bott das perfekte Verbrechen gelungen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!