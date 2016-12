tagesschau24 22:15 bis 22:45 Magazin Plusminus Das Wirtschaftsmagazin Teure Süßigkeiten im Advent / Pflegereform 2017 - wer gewinnt, wer verliert? / Autobahnen - privat oder staatlich? / Europaweite Ausschreibungen und die Folgen D 2016 Stereo 16:9 Merken Geplante Themen: - Teure Süßigkeiten im Advent Kurz vor Weihnachten, wenn es draußen kalt und nass ist, kaufen wir besonders gerne Süßigkeiten. Im Supermarkt, in der Bäckerei oder auf dem Weihnachtsmarkt verführen uns fast überall Plätzchen, Schokolade und Pralinen zum Naschen. Doch die Weihnachtsverpackung lässt die Preise geradezu explodieren - bei gleichem Inhalt. - Pflegereform 2017 - wer gewinnt, wer verliert? Fünf Pflegegrade statt drei Pflegestufen und höhere Leistungen - aber nicht alle werden dabei gewinnen. Wer noch keine Pflegestufe hat, sollte noch im Dezember aktiv werden, um von den großzügigen Übergangsregelungen zu profitieren. Andererseits erfordern mehr Leistungen auch mehr Personal. Gibt es überhaupt so viele Pflegekräfte, wie ab Januar zusätzlich gebraucht werden? "Plusminus" hat nachgeforscht. - Autobahnen - privat oder staatlich? Eigentlich sind die Pläne zur Privatisierung der Autobahnen vom Tisch. Doch viele Experten befürchten, dass die Bundesregierung an Hintertürchen bastelt. Steigen Banken, Versicherungen und Finanzinvestoren am Ende doch ins Geschäft mit unseren Straßen ein? Und wer bezahlt am Ende ihre Renditen? "Plusminus" wagt einen Blick in die Zukunft. - Europaweite Ausschreibungen und die Folgen Die Vorschriften für Europaweite Ausschreibungen sind eher Pflichtlektüre für Anwälte als ein Handbuch für Auftraggeber und Bewerber - kaum jemand durchblickt das komplizierte Regelwerk. Klar ist aber: Wo die Konkurrenz immer schärfer wird und am Ende nur der Preis zählt, geht der Wettbewerb meistens zulasten der Mitarbeiter/innen. So wird am Ende der Mindestlohn zum Höchstlohn. Was das wirklich im Sinne der Erfinder? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Karin Butenschön Originaltitel: Plusminus