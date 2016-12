Dicke Luft in der Beimer-Wohnung: Helga hat Maja ultimativ aufgefordert, die Affäre mit Heiko zu beenden. Aber die hübsche Blondine denkt gar nicht daran. Im Gegenteil: Maja besichtigt sogar eine Wohnung und plant, dort mit Heiko und Lea eine kleine Familie zu gründen. Die Sache hat nur einen Haken. Heiko ahnt nicht das Geringste von Majas Aktivitäten. Nina ist mit ihren Nerven am Ende. Bei einer Verfolgungsjagd durch das morgendliche Dresden sind vier Jugendliche ums Leben gekommen. Nina fühlt sich verantwortlich für den Unfall, obwohl ihr Kollege Röber am Steuer saß. In Google-Kalender eintragen