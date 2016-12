ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 182 D 2006 Stereo Live TV Merken Christian schlägt Laura vor, zusammen nach Brüssel zu gehen. Helen versucht das zu verhindern, indem sie Laura suggeriert, ihre Probleme auf diese Weise nicht lösen zu können. Daraufhin entscheidet sich Laura tatsächlich gegen Christians Idee. Christian stellt Helen wütend zur Rede. Dabei macht er ihr unmissverständlich klar, dass er es für besser hält, wenn sich ihre Wege trennen. Entsetzt erinnert Helen ihn daran, was sie schon alles für ihn getan hat: Immerhin haben sie gemeinsam eine Leiche verschwinden lassen... Gerührt nimmt Viola Franz' Heiratsantrag an. Ein Hindernis droht, als sich Franz' geldgieriger Neffe Franz-Josef ankündigt. Franz befürchtet, dass dieser alles unternehmen wird, um ihn von der Hochzeit abzuhalten - womöglich entmündigt der ihn sogar. Viola ist bereit, auf eine große Feier zu verzichten und bietet Franz an, im kleinen Kreis schon am nächsten Tag zu heiraten, um seinem Neffen zuvor zu kommen. Doch Franz-Josef platzt mitten in die Hochzeit und versucht, die Zeremonie zu verhindern. Maxim stellt Katharina und Sven einander vor, und Katharina interessiert sich sofort für den Maler. Sven hat aber schnell erkannt, dass sie an Alexander vergeben ist, und schlägt dessen Bitte ab, Katharina zu porträtieren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Simone Heher (Katharina Saalfeld) Sebastian Deyle (Maxim Klinker-Emden) Wolfgang Freundorfer (Franz Hochleitner) Miriam Krause (Helen Marinelli) Wookie Mayer (Viola Liebertz) Michael Fleddermann (Franz-Josef) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Klaus Knoesel, Stefan Jonas Drehbuch: Claudia Piras