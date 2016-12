RTL NITRO 00:00 bis 01:40 Krimi Keaton's Cop USA 1990 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nach einem kaltblütigen Mord in einem Altersheim vermuten Detective Gable und sein Partner Jake Barbour, dass der Anschlag nicht dem Getöteten, sondern dem Ex-Zuchthäusler und Jugendfreund von Barbour, Lou Keaton, gegolten hat. Lou Keaton wurde vor kurzem nach 30 Jahren Haft entlassen. Damals war er wegen millionenschwerer Betrügerei verurteilt worden. Die Beute - Sparbücher im Wert von mehreren Millionen Dollar - hatte man niemals gefunden. Gable und Barbour werden das Gefühl nicht los, dass Keaton mehr weiß als er zugibt. Einem zweiten Mordanschlag entgeht der Ex-Betrüger nur knapp, doch diesmal ist es Jake Barbour, der dem Killer zum Opfer fällt. Sein Kollege Gabel bringt Keaton und seine Pflegerin in seine Wohnung, die er für sicher hält. Doch der geheimnisvolle Killer scheint allwissend. Gable und seine Schützlinge entgegen nur knapp einem dritten Mordanschlag. Endlich gelingt es Gable, Keaton den Grund seines Zielscheibendaseins zu entlocken. Eine Frau namens Archie scheint hinter allem zu stecken. Sie ist die Frau seines Ex-Komplizen und die Frau, die dafür verantwortlich war, daß Keaton seinerzeit überführt und verurteilt wurde. Als Gable Archie aufspürt, wird ihr Motiv klar: Keaton ist der einzige, der von dem geheimen Geldversteck ihres verstorbenen Mannes weiß. Im Haus eines Gangsterbosses, wo sich das Vermögen befindet kommt es schließlich zum Showdown zwischen Archies Handlangern und und dem Team von Keaton und Gable. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lee Majors (Mike Gable) Abe Vigoda (Louis Keaton) Don Rickles (Jake) Tracy Brooks Swope (Susan) Art La Fleur (Detective Ed Hayes) June Wilkinson (Sandra Channing / Big Mama) Robert Hilliard (Lt. Spencer) Originaltitel: Keaton's Cop Regie: Bob Burge Drehbuch: Michael B. Druxman Kamera: Roland Smith Musik: Kevin Barnes, David Connor