RTL NITRO 16:00 bis 16:50 Actionserie Walker, Texas Ranger Ein einziger Alptraum USA 1994 2016-12-09 12:00 Staatsanwältin Alex Cahill wird von schlimmen Alpträumen geplagt, in denen sie immer wieder miterleben muss, wie Walker erschossen wird. Der Grund für ihre Träume: Sie steht unter permanenter Anspannung, seit Walker und Trivette an einem neuen, heiklen Fall arbeiten. Sie sollen den Durchbruch einer neuen Designerdroge namens "Silk" auf dem texanischen Drogenmarkt verhindern. Denn "Silk" hat aufgrund seiner unkalkulierbaren Dosierung bereits einige Todesopfer gefordert. Von einem Insider aus der Drogenszene, der ihm als Informant dient, erhofft sich Walker einen heißen Tipp. Doch kurz vor dem Treffen wird der Informant Frank Swaine von einer Autobombe getötet und die Texas Ranger müssen mit ihren Ermittlungen wieder ganz von vorne anfangen. Zufällig entdecken Trivette und Walker einen Zusammenhang zwischen dem Tod von Swain und dem von Chemiker Randy Oates, der wenige Tage zuvor auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen war. Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard (James Trivette) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Noble Willingham (C.D. Parker) Ely Pouget (Rhonda Guthrie) Apesanahkwat (Uncle Ray Firewalker) Jamie Austin (Girl #2) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Preece Drehbuch: Leonard Katzman Musik: Christopher Franke