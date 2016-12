RTL NITRO 12:50 bis 13:35 Actionserie Walker, Texas Ranger Auf frischer Tat USA 1994 Live TV Merken Der alte Weideland-Inspektor Billy Cox ist seit über einem Jahr einer gut organisierten Bande von Viehdieben auf der Spur. Doch es gelingt ihm einfach nicht, die Diebe auf frischer Tat zu stellen. Eines Nachts legt er sich ganz allein auf die Lauer und erwischt die Bande tatsächlich beim Verladen der gestohlenen Rinder. Doch als Cox versucht, die Männer zu stellen, ermorden sie ihn kaltblütig. Um ihre Tat zu vertuschen, treiben sie die Rinderherde über den Toten. Walker, der mit seiner Truppe die Aufklärung des Falles übernommen hat, lässt sich jedoch nicht so leicht täuschen. Er setzt mit seinen Nachforschungen da an, wo Cox aufhören musste und kommt den Mördern schon bald auf die Schliche. Dabei entpuppt sich einer von Cox' Mitarbeitern als Verräter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard Jr. (James Trivette) Noble Willingham (C.D. Parker) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Scott Plank (Virgil Enders) Mark Walters (Garland) Joe Stevens (Tilly) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Jerry Jameson Drehbuch: Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, Calvin Clements jr.