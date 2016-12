RTL NITRO 10:25 bis 11:10 Krimiserie Matlock Der Mord an Richter Price: Die Falle schnappt zu (1) USA 1990 Live TV Merken Matlock muss zu einer Gerichtsverhandlung nach Los Angeles. Als er eintrifft, ist die Verhandlung bereits im vollen Gange und der Anwalt muss sich von Richter Raymond Price für seine Verspätung tadeln lassen. Als Matlock sich dafür im Nachhinein entschuldigen will, sucht er Price in seinem Büro auf. Doch als er die Tür zu dem Arbeitszimmer aufstößt, liegt der Richter ermordet auf dem Boden. Da Ben als letzter am Tatort war, gilt er als Tatverdächtiger und wird festgenommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Ben Matlock) Nancy Stafford (Michelle Thomas) Clarence Gilyard (Conrad McMasters) Roger Aaron Brown (Daryl Wilson) Julie Sommars (A.D.A. Julie March) Shohreh Aghdashloo (Saleslady) Richard Assad (Heavy) Originaltitel: Matlock Regie: Harvey Laidman Drehbuch: Anne Collins, Dean Hargrove, Dean Hargrove, Joel Steiger Kamera: Frank Thackery Musik: Artie Kane