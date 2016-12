RTL Plus 22:30 bis 23:25 Krimiserie Polizeiarzt Dangerfield Nicks Rückkehr GB 1995 Stereo Merken Bei einem Boxkampf entdeckt Inspektor Ken Jackson unter den Zuschauern eine junge Frau, die sich sehr für ihn zu interessieren scheint. Nach einer heftigen Auseinandersetzung mit ihrem Begleiter erfährt Ken, dass es sich bei der hübschen Dame um eine "Hostess" namens Crystal handelt. Doch im Publikumsgewühl verschwindet die junge Frau, ohne dass Ken eine Möglichkeit hat, ein Treffen zu vereinbaren. Erst über Pauls Patientenkartei findet er die Adresse von Crystal heraus. Es stellt sich heraus, dass Crystal seine Tochter ist, zu der er lange Zeit keinen Kontakt mehr hatte. Nach Roz' Weggang ist der Patientenandrang in der Praxis kaum zu bewältigen. Paul versucht daher, seinen alten Kollegen Nick zur Rückkehr zu bewegen. Zunächst ohne Erfolg, da Nick seinen Ruhestand zu genießen scheint. Für zusätzlich Unruhe in der Praxis sorgt die Feststellung, dass einer von Pauls Patienten an Tuberkulose erkrankt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nigel Le Vaillant (Dr. Paul Dangerfield) Sean Maguire (Marty Dangerfield) Lisa Faulkner (Al Dangerfield) Amanda Redman (Dr. Joanna Stevens) Bill Wallis (Dr. Nick MacKenzie) Nadim Sawalha (Dr. Shaaban Hamada) Catherine Terris (Julia Caxton) Originaltitel: Dangerfield Regie: Jan Sargent Drehbuch: Don Shaw