RTL Plus 20:15 bis 21:00 Krimiserie Monk Mr. Monk, Privatdetektiv USA 2006 Stereo Monk befindet sich in einer beruflichen Flaute, da geeignete Fälle für den Superdetektiv fehlen. Dadurch schrumpfen allmählich Monks Finanzreserven, und Natalie entschließt sich zu einer radikalen Gegenmaßnahme: Monk soll seine Fähigkeiten künftig kommerziell nutzen und als Privatdetektiv arbeiten. Monk hält allerdings überhaupt nichts von dieser Idee. Und er scheint Recht zu behalten, denn zunächst sitzt er tagelang mit Natalie in seinem neuen Büro herum, ohne jemals Anrufe oder gar Besuche von potenziellen Klienten zu erhalten. Doch genau in dem Moment, als sich Monk endgültig wieder in seine geliebte Wohnung zurückziehen will, ändert sich die Situation. Bei dem frisch gebackenen Superdetektiv erscheint die Maklerin Linda Fusco, die seine Dienste in Anspruch nehmen will. Doch Monks anfänglicher Optimismus wandelt sich schnell ins Gegenteil, als er hört, worum es sich bei dem Fall handelt. Denn Miss Fusco möchte, dass Monk den Verursacher eines Blechschadens an ihrem Auto ausfindig macht - eine Bagatelle, die natürlich weit unter Monks Niveau ist. Nicht zuletzt durch Natalies Initiative nimmt Monk den Fall trotzdem an, und schon ziemlich bald stellt sich bei den Ermittlungen heraus, dass es um weit mehr geht als um einen harmlosen Blechschaden. Denn Monk und Natalie stoßen auf die Spur eines eiskalten Mörders, der unlängst die Leiche einer jungen Lehrerin in der Bucht von San Francisco versenkt hat... Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Natalie Teeger) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Emmy Clarke (Julie Teeger) Stanley Kamel (Dr. Charles Kroger) Sharon Lawrence (Linda Fusco) Originaltitel: Monk Regie: Peter Weller Drehbuch: Tom Scharpling, Daniel Gaeta Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12